Писатель Антон Соловьёв подвергся нападению в Москве

В центре Москвы на писателя-фантаста Антона Соловьёва напал неизвестный.
Нападение произошло на Кутузовском проспекте близ отеля Radisson Royal. Злоумышленник ударил литератора бутылкой по голове. Раненому Соловьёву пришлось обратиться к медикам за помощью, информирует РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал о том, что российский бизнесмен Михаил Еваленко, на которого было совершено покушение в Абхазии, скончался в одной из московских больниц. Инцидент произошёл 15 января в Пицунде. В автомобиле Audi Q7, принадлежащем предпринимателю, сработало взрывное устройство.