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Писатель Антон Соловьёв подвергся нападению в Москве

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В центре Москвы на писателя-фантаста Антона Соловьёва напал неизвестный.

Нападение произошло на Кутузовском проспекте близ отеля Radisson Royal. Злоумышленник ударил литератора бутылкой по голове. Раненому Соловьёву пришлось обратиться к медикам за помощью, информирует РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал о том, что российский бизнесмен Михаил Еваленко, на которого было совершено покушение в Абхазии, скончался в одной из московских больниц. Инцидент произошёл 15 января в Пицунде. В автомобиле Audi Q7, принадлежащем предпринимателю, сработало взрывное устройство.


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