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Пиротехника довела жителей Владимира до больницы

Narayan Maharjan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Несколько человек пострадали от сработавшей в квартире города Владимира пиротехники. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Хлопок пиротехнического изделия произошел на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Красноармейской, передаёт РИА Новости.

Пострадали пять человек. Их госпитализировали. О степени полученных травм не сообщается.

Как сообщал News.ru, 31 декабря у молодого человека в руках взорвалась петарда. ЧП произошло в деревне Сосенки Новомосковского административного округа российской столицы.


#Владимирскаяобласть #пиротехника
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