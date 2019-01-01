Пиротехника довела жителей Владимира до больницы

Несколько человек пострадали от сработавшей в квартире города Владимира пиротехники. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Хлопок пиротехнического изделия произошел на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Красноармейской, передаёт РИА Новости.
Пострадали пять человек. Их госпитализировали. О степени полученных травм не сообщается.
Как сообщал News.ru, 31 декабря у молодого человека в руках взорвалась петарда. ЧП произошло в деревне Сосенки Новомосковского административного округа российской столицы.