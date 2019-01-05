Пираты похитили российских моряков у берегов Бенина

https://news.ru/storage/news/9b643da0068af9f5327e87140ed62c7c/0c246dc8-a763-4fa4-8e1e-981f509c9484_850.jpg Havariekommando/dpa/Global Look Press

Пираты у побережья Бенина напали на торговое судно MSC Mandy с 23 россиянинами и одним украинцем на борту. Похищены шесть членов экипажа, остальных нападавшие не тронули.

Атака на контейнеровоз произошла во время дрейфа судна в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу в Гвинейском заливе в ночь на 2 января. Вопросом освобождения моряков занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

Ранее News.ru сообщал, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на торговый сухогруз, перевозящий пшеницу. Налетчики похитили 12 человек экипажа. Судно, принадлежавшее компании Massoel Shipping, везло груз из Лагоса в Порт-Харкорт и было остановлено в 83 км от острова Бонни.