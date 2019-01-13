Пилот признал ошибку при разгоне самолёта в Шереметьево

https://news.ru/storage/news/c8aea40b54c26609f178180680756748/ef6ed846-8e7b-4fc2-9d7d-bf82acbe520d_850.jpg Vit Simanek/CTK/Global Look Press

В Шереметьево назвали возможную причину ЧП с самолётом чешской авиакомпании Smart Wings. 13 января Boeing, разгоняясь перед вылетом в Прагу, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Лайнером управлял второй пилот, который асимметрично вывел рычаги управления двигателями на взлётный режим, сообщили представители аэропорта.

«По предварительным данным, полученным из объяснительной командира воздушного судна, «при движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей РУДами [рычагами управления двигателями] на взлетный режим», — сообщила директор дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.

На борту самолета чешской авиакомпании находились 40 пассажиров и экипаж, информирует ТАСС. Никто не пострадал. Сейчас аэропорт работает без ограничений.

Следователи ранее предположили, что ЧП могло произойти из-за ошибки пилотов или плохой уборки лётного поля от снега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, писал News.ru.