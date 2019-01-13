USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,534.89 $
МОСКВА-6°C22:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Пилот признал ошибку при разгоне самолёта в Шереметьево

Vit Simanek/CTK/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В Шереметьево назвали возможную причину ЧП с самолётом чешской авиакомпании Smart Wings. 13 января Boeing, разгоняясь перед вылетом в Прагу, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Лайнером управлял второй пилот, который асимметрично вывел рычаги управления двигателями на взлётный режим, сообщили представители аэропорта.

«По предварительным данным, полученным из объяснительной командира воздушного судна, «при движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей РУДами [рычагами управления двигателями] на взлетный режим», — сообщила директор дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.

На борту самолета чешской авиакомпании находились 40 пассажиров и экипаж, информирует ТАСС. Никто не пострадал. Сейчас аэропорт работает без ограничений.

Следователи ранее предположили, что ЧП могло произойти из-за ошибки пилотов или плохой уборки лётного поля от снега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, писал News.ru.


#шереметьево #пилот #чехия
самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
происшествия 20:54, 13 января 2019
Пассажир рассказал о причинах ЧП в Шереметьево
происшествия 17:40, 13 января 2019
Шереметьево открыло ВПП после ЧП с самолётом
происшествия 13:13, 13 января 2019
Мужчина незаконно проник на борт самолёта в Шереметьево
Лента новостей
в мире 21:40
Помпео призвал эмира Катара противостоять Ирану
в мире 21:33
Киев ввёл ежедневный туристический сбор
в мире 21:19
Ультраправая партия предлагает Германии выйти из ЕС
происшествия 21:14
Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Перми
в мире 20:55
Разведка Венесуэлы отпустила главного оппозиционера страны
Другие новости
происшествия 21:14
Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Перми
происшествия 20:54
Пассажир рассказал о причинах ЧП в Шереметьево
происшествия 19:50
Водитель объяснил свой «прыжок» с эвакуатора
происшествия 19:35
СК назвал возможную причину ЧП с самолётом в Шереметьево
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top