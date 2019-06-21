https://static.news.ru/photo/859b4026-93f4-11e9-bde3-fa163e074e61_1024.jpg Вертолет Ми-2 Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru/CC BY-NC-SA 2.0

Следователи выехали на мест крушения вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Вертолёт упал в районе станицы Чамлыкская Лабинского района. В результате жёсткой посадки погиб пилот Кроме него, на борту воздушного судна никого не было. На месте работают экстренные службы. Причина ЧП выясняется, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что самолёт авиакомпании S7, на котором летел Филипп Киркоров со своими детьми из Варны в Москву, совершил жёсткую посадку, ударившись шасси о взлётно-посадочную полосу. Пилот был вынужден уйти на второй круг, после чего воздушное судно успешно приземлилось.