Следователи выехали на мест крушения вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Вертолёт упал в районе станицы Чамлыкская Лабинского района. В результате жёсткой посадки погиб пилот Кроме него, на борту воздушного судна никого не было. На месте работают экстренные службы. Причина ЧП выясняется, передаёт
Ранее News.ru писал, что самолёт авиакомпании S7, на котором летел Филипп Киркоров со своими детьми из Варны в Москву, совершил жёсткую посадку, ударившись шасси о взлётно-посадочную полосу. Пилот был вынужден уйти на второй круг, после чего воздушное судно успешно приземлилось.