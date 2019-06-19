https://static.news.ru/photo/40e4321e-9258-11e9-8e19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lui Siu Wai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

История с исчезновением малайзийского самолёта Boeing 777 обрастает новыми подробностями. Эксперты выяснили, что к крушению может быть причастен пилот воздушного судна Захария Ахмад Шах.

Как пишет американское издание The Atlantic , именно он отклонил судно от курса, а затем лишил пассажиров лайнера кислорода, осуществив разгерметизацию на высоте 12 тысяч километров. Перед этим он расправился со вторым пилотом рейса MH370. В пользу этой версии говорит то, что после отклонения от курса самолёт пробыл в воздухе ещё шесть часов. Только по прошествии этого времени он резко снизился и рухнул в Индийский океан. Кроме того, эксперты обратили внимание на тот факт, что незадолго до катастрофы Шах отрабатывал на своём авиасимуляторе примерный полёт трагического рейса.

Пассажирский лайнер, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, бесследно пропал в марте 2014 года. На его борту находились свыше 220 человек. Обломки воздушного судна до сих пор не найдены.

Ранее, как писал News.ru, житель Великобритании Ян Уилсон заявил, что ему удалось обнаружить место крушения лайнера. По его словам, обломки самолёта находятся в одном из труднодоступных районов Камбоджи.