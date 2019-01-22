USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,282 $   Brent61.45 $ Bitcoin3,525.93 $
МОСКВА-15°C16:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Певица умерла прямо на сцене в Димитровграде

vk.com/pro.ulyanovsk

происшествия [ версия для печати ]

В Димитровграде прямо на сцене умерла руководитель татарского ансамбля «Карлыгач». Фания Халиуллова скончалась во время своего выступления.

Женщина участвовала в концерте в центре досуга «Восход» города Димитровграда. Она пела песню, в какой-то момент внезапно упала на сцене. Автор ролика предполагает, что Халиуллова перед выступлением не спала. Прибывшие врачи забрали известного педагога в больницу, но спасти её не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти 54-летней артистки стала остановка сердца.

Ранее News.ru писал, что Алла Пугачёва едва не погибла из-за желания казаться моложе, чем она есть на самом деле. Случай произошёл в одной из клиник Швейцарии, где Примадонне занесли инфекцию.


#смерть #ПЕВИЦА #выступление
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
Коллеги телеведущей считают, что она может добиться успеха
культура 13:31, 12 января 2019
Бузова и Киркоров борются за путёвку на Евровидение
Коллеги телеведущей считают, что она может добиться успеха
общество 18:06, 9 января 2019
Артистов шапито арестовали во время представления
шоу-бизнес 03:47, 28 декабря 2018
Певица Рита Дакота пострадала в ДТП из-за таксиста
Лента новостей
политика 16:50
ГП считает необоснованным иск Чечни о списании долгов за газ
спорт 16:47
Нашёлся соперник для боксёра Тищенко
в мире 16:45
Взрыв прогремел в сирийской Латакии
спорт 16:39
Российский волейболист перебрался в европейский клуб
в мире 16:35
Игра в «жёлтых жилетов» набирает популярность в школах
Другие новости
происшествия 16:26
Экс-советника Якунина объявили в розыск
происшествия 16:24
Силовики задержали захватчика самолёта Сургут-Москва
происшествия 16:01
НАК: пассажиры находятся в самолёте вместе с захватчиком
происшествия 14:57
МО РФ назвало причину крушения бомбардировщика
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top