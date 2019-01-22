Певица умерла прямо на сцене в Димитровграде

https://news.ru/storage/news/95010786fb5f25e2b659d5d4e2c6eeda/4f17eaf5-0b43-4d30-b24a-61e020c85689_850.jpg vk.com/pro.ulyanovsk

В Димитровграде прямо на сцене умерла руководитель татарского ансамбля «Карлыгач». Фания Халиуллова скончалась во время своего выступления.

Женщина участвовала в концерте в центре досуга «Восход» города Димитровграда. Она пела песню, в какой-то момент внезапно упала на сцене. Автор ролика предполагает, что Халиуллова перед выступлением не спала. Прибывшие врачи забрали известного педагога в больницу, но спасти её не удалось.

По предварительным данным, причиной смерти 54-летней артистки стала остановка сердца.

Ранее News.ru писал, что Алла Пугачёва едва не погибла из-за желания казаться моложе, чем она есть на самом деле. Случай произошёл в одной из клиник Швейцарии, где Примадонне занесли инфекцию.