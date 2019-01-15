Петербуржец притворился героем боевика и устроил погоню

https://news.ru/storage/news/d357e0d07e7f824e63222b8dcc8ffb15/7468eeb6-6435-4b9e-8679-85d472c0a172_850.jpg KPA/Global Look Press

Житель Санкт-Петербурга устроил погоню с экипажами ДПС. Полиции с трудом удалось остановить водителя иномарки.

В ходе преследования повреждения получили два автомобиля МВД марки Ford, а также Hyundai и Range Rover. Название пятого «железного коня» неизвестно, говорится в сообщении группы «ВКонтакте» «Главное на В.О. (Васильевский остров)».

Информация о пострадавших в экстренные службы пока не поступала, пишет Nation News. «Виновник торжества», как назвали его очевидцы, пронёсся на своём Volkswagen Polo GT по Васильевскому острову и Петроградскому району. Требования стражей порядка остановиться мужчина игнорировал и не спешил убирать ногу с педали акселератора. Происходящее отдалённо напоминало сцены из голливудского блокбастера «Форсаж».

Водитель «остыл» только на углу 19-й линии и набережной Лейтенанта Шмидта. Судя по видео, размещённому в сообществе «Питер Решает», нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее News.ru сообщал о погоне в Саратовской области со стрельбой. Нетрезвая 41-летняя женщина на своём Kia Sephia/Shuma отказалась выполнить требование экипажа ГИБДД об остановке, озвученное по громкой связи. Полицейские дважды выстрелили в воздух и шесть раз по колёсам из табельного пистолета Макарова для остановки автомобиля, после чего гражданка не справилась с управлением и съехала в кювет.