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Петербуржцу дали условный срок за пост в ВКонтакте

Сергей Лантюхов/News.ru

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Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении Владимира Рязанцева за пост четырёхлетней давности ВКонтакте. Его текст и прикреплённое фото, по мнению сыщиков, разжигали ненависть к антифашистам.

По словам адвоката осуждённого Виталия Черкасова, шуточная запись была посвящена другу его подзащитного, с которым те уже помирились. Он просил закрыть дело за малозначительностью. Прокуратура настаивала на реальном лишении свободы сроком в три года.

В итоге суд приговорил его к двум годам условно с лишением права пользоваться интернетом в этот период. Адвокат пообещал обжаловать приговор.

Ранее News.ru писал о том, что президент Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды «Экстремизм».

Согласно поправкам, теперь за первое нарушение по этой статье предусматривается штраф от 10 до 20 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов либо административный арест на срок до 15 суток. Штраф для юрлиц составит от 250 до 500 тыс. рублей. Уголовная ответственность будет наступать за повторное нарушение статьи в течение одного года, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.


#экстремизм #соцсети #посты
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