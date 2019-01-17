Как Элвис Пресли: петербуржец найден мёртвым на унитазе

https://news.ru/storage/news/469c1154faf029fe674aed8b2d7e5a0e/fca6b32a-64df-46d6-8ded-5a94a5cb2d30_850.jpg Danita Delimont/Global Look Press

Тело мужчины обнаружено в одной из квартир Санкт-Петербурга. Пикантность ситуации придаёт то обстоятельство, что нашли погибшего в уборной, сидящем на унитазе.

Инцидент произошёл в доме по улице Гранитной Красногвардейского района.

О теле в правоохранительные органы сообщили медики скорой помощи. Место происшествия осмотрел отряд полиции, сообщает Nation News.

Об обстоятельствах смерти мужчины практически ничего неизвестно. Посадили его туда после смерти либо же петербуржец умер в туалете по естественным причинам, как в своё время знаменитый певец Элвис Пресли, предстоит выяснить специалистам.

Ранее в Тюмени, как сообщал News.ru, работники мусоросортировочного завода при сортировке отходов обнаружили труп. Тело, завёрнутое в одеяло, находилось в общей куче мусора.