Жители Петербурга сообщили о химической атаке

Жители Санкт-Петербурга сообщили, что на западной оконечности Васильевского острова около суток стоит страшная вонь. Люди жалуются на проблемы с дыханием и сильные головные боли.
Источник запаха неизвестен. По мнению пользователей социальных сетей, это могла быть химическая атака.
Предположения о том, что запах исходит из канализации или газовой системы, пока не подтвердились, сообщает «Росбалт».
Ранее News.ru писал, что проверка газового оборудования в девятиэтажке Архангельска не выявила утечки газа. Ранее сообщалось, что хлопок произошёл на восьмом этаже многоэтажного дома днём 19 января.