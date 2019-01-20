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Жители Петербурга сообщили о химической атаке

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

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Жители Санкт-Петербурга сообщили, что на западной оконечности Васильевского острова около суток стоит страшная вонь. Люди жалуются на проблемы с дыханием и сильные головные боли.

Источник запаха неизвестен. По мнению пользователей социальных сетей, это могла быть химическая атака.

Предположения о том, что запах исходит из канализации или газовой системы, пока не подтвердились, сообщает «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что проверка газового оборудования в девятиэтажке Архангельска не выявила утечки газа. Ранее сообщалось, что хлопок произошёл на восьмом этаже многоэтажного дома днём 19 января.


#ПЕТЕРБУРГ #Химатака #жители
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