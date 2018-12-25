Пешеход погиб после попадания под снегоуборщик в Москве

https://news.ru/storage/news/6480bf851c574eac40488d0372298e91/b8547f32-3f82-4642-8adb-669c62c7a89d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Снегоуборочная машина сбила пешехода на северо-западе Москвы. От полученных травм молодой человек 1999 года рождения скончался на месте происшествия.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по столице, инцидент произошёл на Таллинской улице, 9/2.

По словам водителя трактора, он убирал территорию, когда пешеход внезапно запрыгнул на заднюю конструкцию механической щётки, в результате чего его затянуло в механизм.

Ранее News.ru писал о том, что автомобиль провалился под лёд на реке Раздольной в Приморском крае. Четыре находившиеся в машине человека спаслись, ребёнок погиб.