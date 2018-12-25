Пешеход погиб после попадания под снегоуборщик в Москве

Снегоуборочная машина сбила пешехода на северо-западе Москвы. От полученных травм молодой человек 1999 года рождения скончался на месте происшествия.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по столице, инцидент произошёл на Таллинской улице, 9/2.
По словам водителя трактора, он убирал территорию, когда пешеход внезапно запрыгнул на заднюю конструкцию механической щётки, в результате чего его затянуло в механизм.
Ранее News.ru писал о том, что автомобиль провалился под лёд на реке Раздольной в Приморском крае. Четыре находившиеся в машине человека спаслись, ребёнок погиб.