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Пешеход погиб после попадания под снегоуборщик в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Снегоуборочная машина сбила пешехода на северо-западе Москвы. От полученных травм молодой человек 1999 года рождения скончался на месте происшествия.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по столице, инцидент произошёл на Таллинской улице, 9/2.

По словам водителя трактора, он убирал территорию, когда пешеход внезапно запрыгнул на заднюю конструкцию механической щётки, в результате чего его затянуло в механизм.

Ранее News.ru писал о том, что автомобиль провалился под лёд на реке Раздольной в Приморском крае. Четыре находившиеся в машине человека спаслись, ребёнок погиб.


#москва #происшествия
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