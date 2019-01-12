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Первый состав поехал по Транссибу после схода вагонов

Александр Кряжев/РИА Новости

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По Транссибу пустили первый спецсостав после аварии на железной дороге. На участке Делюр — Тыреть в Иркутской области сошли вагоны с углём. Восстановительные работы в районе происшествия не прекращаются.

Специальный состав «Иркутск — Владивосток» отправится в путь по расписанию поезда № 100 «Москва — Владивосток», сообщили в пресс-службе ВСЖД.

«Для своевременной отправки пассажиров поезда № 100, которые приобрели билет со станции Иркутск-Пассажирский, Восточно-Сибирским филиалом АО ФПК сформирован специальный состав номер № 100-бис, следованием Иркутск — Владивосток», — сказано в сообщении.

Пассажиры задержанного поезда, которые ехали в Иркутск, доставлены до мест назначения автобусами и электричкой. Людям, оставшимся в задержанном поезде, предоставляется горячее питание.

Движение на перегоне Делюр — Тыреть, где утром 12 января с рельсов сошли 29 вагонов с углем, было перекрыто в обоих направлениях. Угрозы экологии в районе нет. Никто не пострадал. Пассажирские поезда № 5 «Улан-Батор — Москва» и №100 «Москва — Владивосток» задержаны в пути до 8 часов.

В ремонтных работах на месте аварии участвуют около 300 человек, привлечено три восстановительных поезда, девять единиц спецтехники.

Ранее News.ru писал о появлении в тарифной сетке РЖД новых невозвратных билетов. Их можно будет приобрести только из Москвы до Воронежа и Ижевска.


#поезд #авария #ИРКУТСК
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