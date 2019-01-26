Первый раненный при взрыве под Саратовом умер в больнице

https://news.ru/storage/news/e55d41f7d2025bf8b6d77a425d59a5ad/af091706-70b6-44e6-a0d6-3a8e97013e15_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом мужчина умер в больнице.

«Мужчина, у которого было 90% ожогов тела, самый тяжелый пострадавший, только что скончался в Лысогорской районной больнице. Он находился на искусственной вентиляции легких», — сообщили ТАСС в Лысогорской районной больнице.

26 января под Саратовом во время свадьбы взорвался газовый баллон в подсобном помещении ресторана, последовал пожар.

29 человек получили ожоги тела от 2% до 7%, большинство из них были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее News.ru писал, что люди пострадали при взрыве на первом этаже дома в стамбульском районе Бюйюкчекмедже.