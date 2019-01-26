Первый раненный при взрыве под Саратовом умер в больнице

Пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом мужчина умер в больнице.
«Мужчина, у которого было 90% ожогов тела, самый тяжелый пострадавший, только что скончался в Лысогорской районной больнице. Он находился на искусственной вентиляции легких», — сообщили ТАСС в Лысогорской районной больнице.
26 января под Саратовом во время свадьбы взорвался газовый баллон в подсобном помещении ресторана, последовал пожар.
29 человек получили ожоги тела от 2% до 7%, большинство из них были госпитализированы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее News.ru писал, что люди пострадали при взрыве на первом этаже дома в стамбульском районе Бюйюкчекмедже.