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В возрасте 30 лет на мотоцикле разбился Мандла Масеко из ЮАР. Он мог стать первым в мире африканским астронавтом.

Возможность обучаться в космической академии США Масеко получил в 2013 году. Полёт планировался на 2015 год, но позже был перенесён. Масеко продолжал тренировки в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Он был в числе 23 претендентов на суборбитальный полёт, сообщает РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что сын бизнесмена Владимира Маругова, Александр Маругов, разбился на мотоцикле в Москве в ночь на 8 июля. Он столкнулся с легковым автомобилем.