Первых пострадавших выписали из больницы Магнитогорска

https://news.ru/storage/news/69a77d032f2d77c78acb1bd391e47c1c/0601bedf-637c-4689-92dc-4c23c55516f1_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Раненного при взрыве в доме на Карла Маркса в Магнитогорске 13-летнего подростка Сергея Гаврилова выписали из больницы.

Врачи не опасаются за здоровье школьника, он останется на домашнем лечении ещё как минимум месяц, пока не снимут гипс с ноги, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области. В Минздраве отметили, что 9 января из медицинского учреждения выписали и бабушку Сергея.

На данный момент в больницах остаются четверо пострадавших. Два человека в магнитогорской клинике, один в Челябинской областной больнице и один на лечении в Москве.

13-летнего Сергея вечером 31 декабря в больнице навестил президент Владимир Путин, прибывший на место трагедии из Сочи. Глава государства побеседовал с подростком и пообещал ему новогодний подарок. На следующий день губернатор Челябинской области Борис Дубровский передал мальчику от президента ноутбук.

8 января пожелать здоровья Сергею пришёл митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Он вручил икону Божией Матери Казанской на молитвенную память, коробку сладостей и детский журнал «Колокольчик». Также владыка Григорий благословил медиков-травматологов в отделении и пожелал им божией помощи в их важном и трудном деле.

Как сообщал News.ru, создан сайт с открытой информацией о пожертвованиях пострадавшим. На портале магнитогорск31.рф публикуется информация о собранных средствах и их тратах на нужды пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске. На данный момент сумма пожертвований составляет 47 миллионов 312 тысяч рублей, из них оказано помощи на 5 миллионов 235 тысяч.