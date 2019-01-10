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Первых пострадавших выписали из больницы Магнитогорска

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Раненного при взрыве в доме на Карла Маркса в Магнитогорске 13-летнего подростка Сергея Гаврилова выписали из больницы.

Врачи не опасаются за здоровье школьника, он останется на домашнем лечении ещё как минимум месяц, пока не снимут гипс с ноги, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области. В Минздраве отметили, что 9 января из медицинского учреждения выписали и бабушку Сергея.

На данный момент в больницах остаются четверо пострадавших. Два человека в магнитогорской клинике, один в Челябинской областной больнице и один на лечении в Москве.

13-летнего Сергея вечером 31 декабря в больнице навестил президент Владимир Путин, прибывший на место трагедии из Сочи. Глава государства побеседовал с подростком и пообещал ему новогодний подарок. На следующий день губернатор Челябинской области Борис Дубровский передал мальчику от президента ноутбук.

8 января пожелать здоровья Сергею пришёл митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Он вручил икону Божией Матери Казанской на молитвенную память, коробку сладостей и детский журнал «Колокольчик». Также владыка Григорий благословил медиков-травматологов в отделении и пожелал им божией помощи в их важном и трудном деле.

Как сообщал News.ru, создан сайт с открытой информацией о пожертвованиях пострадавшим. На портале магнитогорск31.рф публикуется информация о собранных средствах и их тратах на нужды пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске. На данный момент сумма пожертвований составляет 47 миллионов 312 тысяч рублей, из них оказано помощи на 5 миллионов 235 тысяч.


#ВЗРЫВ #магнитогорск #челябинскаяобласть
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