https://static.news.ru/photo/0fe3d99a-9ffe-11e9-9f66-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 34.mchs.gov.ru

Первая в РФ женщина — капитан теплохода Валентина Бунина прокомментировала произошедший в Туапсе инцидент с катамараном. По её словам, к трагедии привели халатность и легкомыслие капитана.

Сами судоводители халатно относятся к своей подготовке и правилам управления судном, — заявила она в беседе с URA.RU .

Она отметила, что в России не уделяют должного внимания подготовке капитанов морских и речных судов. Это, на её взгляд, является большой ошибкой. Бунина посоветовала туристам быть предельно осторожными при выборе судна для морского отдыха. Перед тем как отправиться в плавание, нужно заранее узнать как можно больше информации о самом судне и его вместимости. Все необходимые сведения, по её словам, есть на сайтах Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и Российского речного регистра.

ЧП произошло 5 июля около побережья посёлка городского типа Джубга в Краснодарском крае. На борту находились 55 человек. Двое из них погибли. По предварительным данным, причиной трагедии стал перегруз. Норма вместимости судна была превышена в несколько раз.

Ранее стало известно, что капитан перевернувшегося в Чёрном море катера не имел лицензии, писал News.ru.