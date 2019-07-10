Пережившего приступ пилота Montenegro Airlines спасла юная пассажирка
Ирина Казанкина
19:12, 10 июля 2019
https://static.news.ru/photo/e16582a6-a32e-11e9-9a46-fa163e074e61_1024.jpgФото: Dmitry A. Mottl/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org
Пилота самолёта Montenegro Airlines, который пережил сердечный приступ во время полёта, спасла пассажирка. Теряя сознание, мужчина вышел из кабины в салон. Как позже выяснилось, это был капитан судна.
При снижении самолёта его резко накренило, потом из кабины вышел первый пилот и упал в проходе, стюарды стали искать доктора по салону, но таковых не оказалось. Лицо упавшего стало синеть, потом подбежала девочка [которая и оказала первую помощь], — приводит телеканал «360» слова очевидицы.
По словам другой пассажирки, спасительницей оказалась девушка 19 лет.
Всё прошло успешно. Она молодец большой, потому что в аптечке почему-то не было простейших лекарств типа валидола, — рассказала она.
В итоге самолёт под управлением второго пилота совершил экстренную посадку в Калуге. После приземления капитан судна очнулся, его увезла скорая.
Рейс следовал из Черногории в Москву. Перевозчик пообещал доставить людей, несмотря на инцидент, к месту назначения. Вероятно, пассажиров отправят в столицу на автобусах, писал News.ru.