Перелёт из Москвы в Дубай лишил пассажиров здоровья

Самолёт, направлявшийся из московского аэропорта Домодедово в Дубай, экстренно приземлился в Волгограде. Причиной стало резкое недомогание сразу нескольких пассажиров.
Борт принадлежит перевозчику «Уральские авиалинии».
Об авиаинциденте на своей странице «ВКонтакте» сообщил один из пассажиров Илья Бриндер.
В волгоградской воздушной гавани факт происшествия подтвердили. По словам пресс-секретаря аэропорта Анастасии Голодовой, ухудшение самочувствия было зафиксировано у пятерых человек.
Экипаж запросил экстренную посадку. После приземления на борт поднялись медики.
«Пассажиров, которые почувствовали недомогания, осмотрели медики. После этого трое из них вернулись на борт. Двое отказались лететь дальше», — цитирует Голодову «Интерфакс».
Она также добавила, что на борту находилась нетрезвая женщина, её тоже высадили в Волгограде.
Судно продолжило путь спустя два часа. Причина произошедшего выясняется.
Ранее в Перми, как писал News.ru, совершил посадку самолёт, летевший из Иркутска в Москву. Причиной также стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.