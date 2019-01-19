Перелёт из Москвы в Дубай лишил пассажиров здоровья

https://news.ru/storage/news/888d38a6f1bb6347ed482c7413d84cf1/0830e7cc-bca9-42a9-be63-165c5df1c28e_850.jpg Уральские авиалинии/vk.com

Самолёт, направлявшийся из московского аэропорта Домодедово в Дубай, экстренно приземлился в Волгограде. Причиной стало резкое недомогание сразу нескольких пассажиров.

Борт принадлежит перевозчику «Уральские авиалинии».

Об авиаинциденте на своей странице «ВКонтакте» сообщил один из пассажиров Илья Бриндер.

В волгоградской воздушной гавани факт происшествия подтвердили. По словам пресс-секретаря аэропорта Анастасии Голодовой, ухудшение самочувствия было зафиксировано у пятерых человек.

Экипаж запросил экстренную посадку. После приземления на борт поднялись медики.

«Пассажиров, которые почувствовали недомогания, осмотрели медики. После этого трое из них вернулись на борт. Двое отказались лететь дальше», — цитирует Голодову «Интерфакс».

Она также добавила, что на борту находилась нетрезвая женщина, её тоже высадили в Волгограде.

Судно продолжило путь спустя два часа. Причина произошедшего выясняется.

Ранее в Перми, как писал News.ru, совершил посадку самолёт, летевший из Иркутска в Москву. Причиной также стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.