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Перелёт из Москвы в Дубай лишил пассажиров здоровья

Уральские авиалинии/vk.com

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Самолёт, направлявшийся из московского аэропорта Домодедово в Дубай, экстренно приземлился в Волгограде. Причиной стало резкое недомогание сразу нескольких пассажиров.

Борт принадлежит перевозчику «Уральские авиалинии».

Об авиаинциденте на своей странице «ВКонтакте» сообщил один из пассажиров Илья Бриндер.

В волгоградской воздушной гавани факт происшествия подтвердили. По словам пресс-секретаря аэропорта Анастасии Голодовой, ухудшение самочувствия было зафиксировано у пятерых человек.

Экипаж запросил экстренную посадку. После приземления на борт поднялись медики.

«Пассажиров, которые почувствовали недомогания, осмотрели медики. После этого трое из них вернулись на борт. Двое отказались лететь дальше», — цитирует Голодову «Интерфакс».

Она также добавила, что на борту находилась нетрезвая женщина, её тоже высадили в Волгограде.

Судно продолжило путь спустя два часа. Причина произошедшего выясняется.

Ранее в Перми, как писал News.ru, совершил посадку самолёт, летевший из Иркутска в Москву. Причиной также стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.


#здоровье #авиабезопасность #Волгоград #авиаперелеты #Волгоградскаяобласть
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