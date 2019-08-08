https://static.news.ru/photo/75f41f22-b9b9-11e9-a9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение во Владивостоке, нарушенное штормом «Франциско». Работы продолжатся до конца дня. Об этом сообщили в мэрии города.

Инфраструктура уже восстановлена на некоторых улицах. Работы продолжаются на улицах Фадеева, Владикавказской, Воропаева и Приходько, пишет Политика Сегодня .

В некоторых районах частично разрушен асфальт, повалены деревья. Повреждённую лестницу на улице Добровольского, которую начали ремонтировать до шторма, подрядчики восстановят за свой счёт.

Тропический шторм «Франциско» движется по южному побережью Дальнего Востока. В регионе в ночь на 8 августа выпало 60% месячной нормы осадков. Больше всего стихия затронула Владивосток и Партизанск.

Ранее News.ru писал, что МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за «Франциско» 6 августа. До этого шторм в качестве тайфуна обрушился на японский остров Кюсю.