https://static.news.ru/photo/c50d70a8-a317-11e9-a283-fa163e074e61_1024.jpg Фото: penza_live/vk.com

Жительница Пензы попыталась сбежать из запертой квартиры на третьем этаже через окно по простыням.

На место происшествия в микрорайоне Заря вызвали спасателей. Как выяснилось, бабушка часто ходит по квартирам и ищет свою дочь. Поэтому последняя, уходя на работу, закрыла её в квартире. Пенсионерка захотела на улицу и полезла в окно, рассказал очевидец « Ридусу ».

Ранее News.ru писал о том, что копившая в собственной квартире не один год бытовые отходы пенсионерка едва не погибла под их весом. Пожилой женщине помогли вовремя прибывшие спасатели.