Жительница Пензы попыталась сбежать из запертой квартиры на третьем этаже через окно по простыням.
На место происшествия в микрорайоне Заря вызвали спасателей. Как выяснилось, бабушка часто ходит по квартирам и ищет свою дочь. Поэтому последняя, уходя на работу, закрыла её в квартире. Пенсионерка захотела на улицу и полезла в окно, рассказал очевидец «
Ранее News.ru писал о том, что копившая в собственной квартире не один год бытовые отходы пенсионерка едва не погибла под их весом. Пожилой женщине помогли вовремя прибывшие спасатели.