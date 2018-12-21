Пенсионерка напала с ножом на врача в Москве

https://news.ru/storage/news/8a9dc60b522ed1d844da16b59cfede99/983683d9-4a63-4858-aef6-50456823793b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Лечение, «которое не помогло», настолько вывело из равновесия пожилую пациентку столичного медцентра, что та решила отомстить врачам. Причём для осуществления своего замысла она вооружилась кухонным ножом.

Инцидент произошёл в медико-реабилитационном центре Валентина Дикуля «Лосиный остров» на Ярославском шоссе.

Потерпевшей оказалась врач мануальной терапии. По её словам, 64-летняя женщина за три месяца до этого проходила курс соответствующего лечения. Однако пенсионерка заявила, что процедуры ей не помогли, и решила восстановить справедливость по-своему.

«Врач получила резаные раны шеи и губы, а злоумышленницу, пребывавшую в неадекватном состоянии, задержали полицейские», — цитирует АГН «Москва» свой источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что нападавшая состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Наряд скорой психиатрической помощи доставил гражданку в специализированное учреждение. По факту ЧП проводится проверка.

Ранее News.ru сообщал, что фельдшер скорой помощи в Екатеринбурге пострадал в результате нападения мужчины, к которому приехал на вызов. Тот набросился на врача и нанёс ему удар по лицу.