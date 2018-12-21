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Пенсионерка напала с ножом на врача в Москве

Сергей Булкин/News.ru

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Лечение, «которое не помогло», настолько вывело из равновесия пожилую пациентку столичного медцентра, что та решила отомстить врачам. Причём для осуществления своего замысла она вооружилась кухонным ножом.

Инцидент произошёл в медико-реабилитационном центре Валентина Дикуля «Лосиный остров» на Ярославском шоссе.

Потерпевшей оказалась врач мануальной терапии. По её словам, 64-летняя женщина за три месяца до этого проходила курс соответствующего лечения. Однако пенсионерка заявила, что процедуры ей не помогли, и решила восстановить справедливость по-своему.

«Врач получила резаные раны шеи и губы, а злоумышленницу, пребывавшую в неадекватном состоянии, задержали полицейские», — цитирует АГН «Москва» свой источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что нападавшая состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Наряд скорой психиатрической помощи доставил гражданку в специализированное учреждение. По факту ЧП проводится проверка.

Ранее News.ru сообщал, что фельдшер скорой помощи в Екатеринбурге пострадал в результате нападения мужчины, к которому приехал на вызов. Тот набросился на врача и нанёс ему удар по лицу.


#врачи #медицина #нападения #пациенты
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