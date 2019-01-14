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Пенсионерка лишилась денег после ночи с ухажёром из Сети

Сергей Киселев/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

56-летняя жительница столицы осталась без двух мобильных телефонов и пяти тысяч рублей после ночи, проведённой с кавалером из интернета. Этим делом сейчас занимаются стражи порядка.

Инцидент произошёл 30 декабря 2018 года, однако в полицию о краже пенсионерка сообщила только спустя две недели, передаёт РЕН ТВ.

Как рассказала москвичка, она пригласила своего нового приятеля, с которым начала общение на сайте знакомств, к себе домой. Ночью любовники распивали алкоголь и приятно проводили время. Однако проснувшись, женщина не досчиталась пяти тысяч рублей и двух телефонов. По какой причине пострадавшая сразу не обратилась к правоохранителям, не уточняется.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее News.ru писал, что суд Лос-Анджелеса приговорил 45-летнего американца Пола Гонсалеса к 120 дням тюремного заключения. Поводом стало то, что мужчина приглашал женщин на свидания и сбегал, оставляя счета неоплаченными.


#москва #полиция
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