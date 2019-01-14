Пенсионерка лишилась денег после ночи с ухажёром из Сети

https://news.ru/storage/news/fb4a0df0e60005b402c435f68dd5d5a4/9628f3dd-34af-495d-ba75-488507990ac8_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

56-летняя жительница столицы осталась без двух мобильных телефонов и пяти тысяч рублей после ночи, проведённой с кавалером из интернета. Этим делом сейчас занимаются стражи порядка.

Инцидент произошёл 30 декабря 2018 года, однако в полицию о краже пенсионерка сообщила только спустя две недели, передаёт РЕН ТВ.

Как рассказала москвичка, она пригласила своего нового приятеля, с которым начала общение на сайте знакомств, к себе домой. Ночью любовники распивали алкоголь и приятно проводили время. Однако проснувшись, женщина не досчиталась пяти тысяч рублей и двух телефонов. По какой причине пострадавшая сразу не обратилась к правоохранителям, не уточняется.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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