Пенсионерка попала в больницу из-за холода в квартире

https://news.ru/storage/news/36bb49ec348465ecc137356a6ae05c44/5a12a03b-40d0-46d5-9221-e1b2ddf7263d_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Племянник 79-летней пенсионерки из Астрахани Антонины Юрченко сообщил, что его родственница находится в больнице с воспалением лёгких. Причиной госпитализации женщины стала температура воздуха в её квартире — около 20 градусов тепла.

Мужчина отметил, что проблема не только в одной квартире, так как другие жильцы тоже мерзнут. Семья Юрченко обратилась в управляющую компанию «Успех», но реакции не последовало.

В пресс-службе ООО «Астраханские тепловые сети» отметили, что поставляют теплоноситель в дом в необходимом объёме и официальных жалоб от «Успеха» не получали. Из этого можно сделать вывод, что это внутридомовые проблемы.

При этом в пятиэтажке за счёт жильцов установили общедомовые приборы учёта тепла. Так появился график платежей за работы и сами счётчики. «Астраханские тепловые сети» утверждают, что согласно федеральному закону установить приборы своими силами жители дома должны были до 1 июля 2013 года. После этого соответствующая обязанность перешла к ООО. Собственники должны обеспечить допуск к местам установки, оплатить прибор и расходы.

Однако никакой разъяснительной работы с астраханцами по этому поводу не проводилось. Информировать о таких работах собственников должна именно управляющая компания, сообщает «Блокнот».

Ранее News.ru писал, что 7,5 тысячи человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе в районе Луговое в Южно-Сахалинске. Неполадки затронули бытовых потребителей 136 многоквартирных домов, три детских сада и школу.