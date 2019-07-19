https://static.news.ru/photo/447a41b8-abba-11e9-bb6e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Закладку с оружием для киллера нашёл около мусорных контейнеров бдительный пенсионер в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл в Выборгском районе города.

В упаковке находились пригодный для стрельбы автомат Калашникова 1961 года выпуска, два глушителя и два магазина, к которым прилагались 82 патрона калибра 7,62 мм, сообщает « Фонтанка ».

Пожилой петербуржец забрал пакет и отнёс его в ближайшее отделение полиции, где находку приняли на экспертизу криминалиста. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.

Сейчас идёт поиск тех, кто сделал закладку, и наёмника, которому она предназначалась.

Ранее в разных регионах страны, как писал News.ru, полиция задержала участников банды, причастных к десяти резонансным убийствам. Преступления были совершены в 90-х годах.