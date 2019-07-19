Закладку с оружием для киллера нашёл около мусорных контейнеров бдительный пенсионер в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл в Выборгском районе города.
В упаковке находились пригодный для стрельбы автомат Калашникова 1961 года выпуска, два глушителя и два магазина, к которым прилагались 82 патрона калибра 7,62 мм, сообщает «
Пожилой петербуржец забрал пакет и отнёс его в ближайшее отделение полиции, где находку приняли на экспертизу криминалиста. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.
Сейчас идёт поиск тех, кто сделал закладку, и наёмника, которому она предназначалась.
Ранее в разных регионах страны, как писал News.ru, полиция задержала участников банды, причастных к десяти резонансным убийствам. Преступления были совершены в 90-х годах.