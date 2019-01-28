Педагог из Омска связывала детей и заклеивала им рты

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Родители, дети которых ходят в один из омских детсадов, сообщили, что воспитательница связывала своих воспитанников и заклеивала им рты скотчем.

По данным городского департамента образования, педагог уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

«С 25 января в учебном учреждении не работает. По обращению родителя, в пятницу директор создала комиссию по проверке изложенных родителями фактов», — отметили в ведомстве.

К проверке данного инцидента также подключилось региональное следственное управление СК, передаёт РИА Новости.

О действиях воспитательницы рассказала мама одного из воспитанников учреждения в соцсети «ВКонтакте». По её словам, педагог начала работать в детском саду недавно и с тех пор не только применяла физическое насилие, но и запугивала ребят, чтобы те ничего не рассказали своим родителям, пишет «Ридус».

Ранее News.ru писал, что насилие над детьми послужило причиной увольнения старшего воспитателя детского сада № 220 в Саратове. Сотрудница учреждения, по словам родителей, также оказывала моральное давление на своих воспитанников. Директор учреждения отказалась комментировать ситуацию, отметив, что это её дискредитирует.