USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,302 $   Brent60.40 $ Bitcoin3,442.01 $
МОСКВА-8°C13:35
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Педагог из Омска связывала детей и заклеивала им рты

pixabay.com

происшествия [ версия для печати ]

Родители, дети которых ходят в один из омских детсадов, сообщили, что воспитательница связывала своих воспитанников и заклеивала им рты скотчем.

По данным городского департамента образования, педагог уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

«С 25 января в учебном учреждении не работает. По обращению родителя, в пятницу директор создала комиссию по проверке изложенных родителями фактов», — отметили в ведомстве.

К проверке данного инцидента также подключилось региональное следственное управление СК, передаёт РИА Новости.

О действиях воспитательницы рассказала мама одного из воспитанников учреждения в соцсети «ВКонтакте». По её словам, педагог начала работать в детском саду недавно и с тех пор не только применяла физическое насилие, но и запугивала ребят, чтобы те ничего не рассказали своим родителям, пишет «Ридус».

Ранее News.ru писал, что насилие над детьми послужило причиной увольнения старшего воспитателя детского сада № 220 в Саратове. Сотрудница учреждения, по словам родителей, также оказывала моральное давление на своих воспитанников. Директор учреждения отказалась комментировать ситуацию, отметив, что это её дискредитирует.


#дети #насилие #Омск #детскиесады #педагоги
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


читайте также
Талант исполнительницы уже отметил Иван Дорн
lifestyle 14:07, 7 декабря 2018
Пышногрудая воспитательница детсада стала звездой рэпа
Талант исполнительницы уже отметил Иван Дорн
происшествия 09:12, 31 октября 2018
Воспитательница детсада наступила на лежащего ребёнка
происшествия 18:30, 29 октября 2018
Воспитательница заклеивала скотчем рты шумным детям
Лента новостей
экономика 13:32
Доля ВТБ в En+ составляет более 20%
в мире 13:25
Саудовская Аравия займётся развитием промышленности
происшествия 13:23
Жители Прикамья устроили драку в гипермаркете
спорт 13:21
Смолов объяснил незабитый пенальти в 1/4 финала ЧМ
спорт 13:05
Смолов рассказал об интересе к нему мадридского «Реала»
Другие новости
происшествия 13:23
Жители Прикамья устроили драку в гипермаркете
происшествия 12:59
Ребёнка убили из-за халатности психиатра в Астрахани
происшествия 12:54
Подозреваемый в краже телевизоров задержан в Москве
происшествия 11:31
Музей оценил состояние похищенной картины Куинджи
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top