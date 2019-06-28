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Паводок подтопил водозаборы, которые обеспечивали водой населённые пункты Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского районов Иркутской области.

Системы водоснабжения отключены. Сложная обстановка с поставкой воды отмечается в пострадавших от паводка населённых пунктах, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Муниципалитеты своими силами доставляют питьевую воду населению. Водоснабжение обещают восстановить, как только вода в реках пойдёт на спад.

По информации регионального Роспотребнадзора, на затопленных территориях оказались кладбища, скотомогильники и очистные сооружения, в настоящее время уже организована вакцинация населения от гепатита А.

Как писал News.ru, Владимир Путин прибыл в Братск, где объявлен режим ЧС в связи с сильным паводком. В 27 населённых пунктах Иркутской области в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов. В районе паводка затоплено 27 участков региональных дорог, протяжённость которых составляет более 200 километров. Кроме того, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. Погибло пять человек.