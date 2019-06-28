Правительство Иркутской области сообщило, что паводком полностью разрушено девять мостов.
В районе паводка затоплено 27 участков региональных дорог, протяжённость которых составляет более 200 километров. Кроме того, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. Специалисты приступили к восстановлению моста через реку Куйт. Они также пытаются устранять засоры, передаёт
На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов. Сотрудники Росгвардии и МЧС эвакуировали около 500 человек из зоны подтопления в Тулуне Иркутской области, писал News.ru.