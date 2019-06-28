https://static.news.ru/photo/1c443a6c-9a64-11e9-a1b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: РИА Новости

Правительство Иркутской области сообщило, что паводком полностью разрушено девять мостов.

В районе паводка затоплено 27 участков региональных дорог, протяжённость которых составляет более 200 километров. Кроме того, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. Специалисты приступили к восстановлению моста через реку Куйт. Они также пытаются устранять засоры, передаёт РИА Новости .

На территории Иркутской области из-за паводка введён режим ЧС. В 27 населённых пунктах в воде стоят 2,8 тыс. жилых домов. Сотрудники Росгвардии и МЧС эвакуировали около 500 человек из зоны подтопления в Тулуне Иркутской области, писал News.ru.