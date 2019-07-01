https://static.news.ru/photo/b17d3894-9be6-11e9-9664-fa163e074e61_1024.jpg Фото: centralbush03/vk.com

Несколько мостов и дорог пострадали из-за паводков, которые начались в Бурятии после обильных осадков.

По данным пресс-службы правительства региона, на прошедшей неделе были зафиксированы случаи подтопления домов и объектов инфраструктуры, в ряде районов размыто дорожное полотно.

Были введены режимы ЧС или «Повышенная готовность» на территории нескольких муниципалитетов и в Улан-Удэ. Специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор», Минтранса и республиканского ГУ МЧС ведут работы по устранению ущерба, — говорится в сообщении .

В Министерстве транспорта республики уточнили, что на дороге Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян размыло земляное полотно, а в селе Ярикта — опоры моста, который в настоящее время закрыт. Также запрещено движение по мосту в Курумканском районе. В Окинском районе пострадали несколько участков автодороги Монды — Орлик.

Как писал News.ru, ранее заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников сообщил, что ситуация в подтопленной зоне Канска в Красноярском крае постепенно стабилизируется. По его словам, режим ЧС могут снять через 4-5 дней.