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Пассажиры рейса Сургут — Москва вступились за угонщика

twitter.com/@sledcom_rf

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Пассажиры рейса Сургут — Москва, на котором произошла попытка захвата самолёта, рассказали о поведении угонщика Павла Шаповалова. По их словам, мужчина был трезв, дебошей не устраивал и вёл себя тихо и спокойно.

«Он пригласил стюардессу и всё беседы вёл. Она ушла в кабину, вернулась обратно, опять переговорила, упрашивала его. И всё, тишина. Он не буянил, ничего, тихий, спокойный был, не пьяный, нормальный был», — цитирует РИА Новости Александра, одного из пассажиров рейса.

То же самое подтвердил журналистам ещё один очевидец. По его словам, о том, что Шаповалов требовал развернуть самолёт в Афганистан, все узнали только из СМИ. Экипаж о случившемся не сообщал, паники на борту не было.

«А чего бояться-то? Нечего там бояться было. Минут 40 прошло, передали, что заправщик подъедет и спецназ будет заходить. И через минут пять-десять они ворвались. Покричали немножко и забрали его. Он не сопротивлялся», — рассказал пассажир рейса.

Свидетельства очевидцев сходятся с отзывами родственников подозреваемого, которые назвали его спокойным и положительным. Между тем, по некоторым данным, в начале 2000-х Шаповалов неоднократно привлекался к ответственности за разбой, кражи, продажу наркотиков, неуплату алиментов, мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте и другие нарушения.

Как писал News.ru, нештатная ситуация на рейсе «Аэрофлота» Сургут — Москва произошла днём 22 января. 41-летний, ранее судимый житель Сургута, угрожая тем, что у него якобы есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал развернуть самолёт в Афганистан. Борт совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, вскоре спецназ штурмовал лайнер и задержал злоумышленника. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия». Шаповалову грозит до 12 лет тюрьмы. На допросе он признался, что на самом деле не планировал улетать в Афганистан.


#рейс #АЭРОФЛОТ #захват #хулиганство
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