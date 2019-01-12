Пассажирский самолёт аварийно приземлился в Симферополе

Самолёт авиакомпании «Северный ветер», на борту которого находились 174 пассажира и семь членов экипажа, совершил экстренную посадку в аэропорту Симферополя.
Отмечается, что пассажирский лайнер Boeing-738 вылетел в Москву, однако через полчаса после взлёта экипаж сообщил о нештатной ситуации и попросил разрешения вернуться в аэропорт вылета.
В 20:56 была произведена аварийная посадка. Пострадавших нет. Причиной экстренной посадки стала проблема с шасси.
«Согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо», — сообщили «Пятому каналу» в пресс-службе воздушной гавани, где произошёл инцидент.
Ранее News.ru писал о том, что самолёт Ту-214 совершил аварийную посадку в аэропорту Ульяновска. По данным экстренных служб, на его борту находились только четыре члена экипажа.