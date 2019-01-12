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Пассажирский самолёт аварийно приземлился в Симферополе

vk.com/sip.airport/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Самолёт авиакомпании «Северный ветер», на борту которого находились 174 пассажира и семь членов экипажа, совершил экстренную посадку в аэропорту Симферополя.

Отмечается, что пассажирский лайнер Boeing-738 вылетел в Москву, однако через полчаса после взлёта экипаж сообщил о нештатной ситуации и попросил разрешения вернуться в аэропорт вылета.

В 20:56 была произведена аварийная посадка. Пострадавших нет. Причиной экстренной посадки стала проблема с шасси.

«Согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо», — сообщили «Пятому каналу» в пресс-службе воздушной гавани, где произошёл инцидент.

Ранее News.ru писал о том, что самолёт Ту-214 совершил аварийную посадку в аэропорту Ульяновска. По данным экстренных служб, на его борту находились только четыре члена экипажа.


#самолет #посадка #симферополь
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