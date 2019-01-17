Пассажиров севшего в Норильске Boeing отправили в Петербург

https://news.ru/storage/news/5ea5fee86b53599ce16b6dd0d30cd8b9/c36ad5c7-546e-4f18-bd32-2d21914ba05e_850.jpg Qweasdqwe/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Пассажиры Boeing 737−800, который вернулся в Норильск, вылетели в Санкт-Петербург, откуда их отправят в Москву и Минеральные Воды. Об этом сообщила представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

«В 10:40 (06:40 мск. — News.ru) все пассажиры вылетели в Пулково, оттуда будут отправлены в Домодедово и Минеральные Воды», — цитирует Горбунову РИА Новости.

Boeing авиакомпании «Нордстар» со 118 пассажирами на борту, следовавший из Норильска в Москву и Мин. Воды, вернулся после вылета в аэропорт назначения из-за сработавшего датчика задымления. По словам Горбуновой, рейс 404 вылетел в 7:44 (3:44 мск), в 8:09 поступил сигнал тревоги, сработал датчик задымления.

Как сообщал News.ru, ранее самолёт лоукостера «Победа», направлявшийся из Москвы в Рим, почти на пять часов задержался в пути из-за инцидента в аэропорту Калининграда, где лайнер совершал промежуточную посадку. Во время заруливания на стоянку воздушное судно зацепило краем крыла трап.