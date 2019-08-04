https://static.news.ru/photo/0b7f0cdc-b6cc-11e9-af3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Жительница Саратова пострадала при взрыве колеса троллейбуса. Инцидент произошёл на улице Памфилова рядом с домом 18.

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, травмы получила 18-летняя пассажирка.

В МУПП «Саратовгорэлектротранс» сообщили, что троллейбус следовал по маршруту № 11. В настоящее время он находится в депо, где специалисты выясняют причины случившегося, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что городской пассажирский автобус задавил женщину в Екатеринбурге. ЧП произошло на перекрёстке улицы Гагарина и проспекта Ленина.