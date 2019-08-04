Жительница Саратова пострадала при взрыве колеса троллейбуса. Инцидент произошёл на улице Памфилова рядом с домом 18.
По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, травмы получила 18-летняя пассажирка.
В МУПП «Саратовгорэлектротранс» сообщили, что троллейбус следовал по маршруту № 11. В настоящее время он находится в депо, где специалисты выясняют причины случившегося, передаёт
Ранее News.ru писал, что городской пассажирский автобус задавил женщину в Екатеринбурге. ЧП произошло на перекрёстке улицы Гагарина и проспекта Ленина.