Пассажир московского метро отказался уступить место молодой женщине, после чего она повела себя неадекватно.
По словам очевидцев, пассажирка неожиданно задрала юбку и сняла трусы. При этом она громко прокричала: «Я обычная уже 30 лет. Насмотреться все никак не могут!».
Женщина отказывалась одеться, проехав без трусов ещё несколько станций,
Ранее News.ru писал о том, что на Кольцевой линии столичного метро было приостановлено движение поездов. Как сообщила пресс-служба подземки, причиной стало падение на пути пассажира.