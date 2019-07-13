https://static.news.ru/photo/d32019a0-8708-11e9-ad5e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пассажир московского метро отказался уступить место молодой женщине, после чего она повела себя неадекватно.

По словам очевидцев, пассажирка неожиданно задрала юбку и сняла трусы. При этом она громко прокричала: «Я обычная уже 30 лет. Насмотреться все никак не могут!».

Женщина отказывалась одеться, проехав без трусов ещё несколько станций, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что на Кольцевой линии столичного метро было приостановлено движение поездов. Как сообщила пресс-служба подземки, причиной стало падение на пути пассажира.