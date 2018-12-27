Пассажир зарезал таксиста в центре Москвы

https://news.ru/storage/news/e75d63cd258e7a2c3d86e9238fbe248e/033a2487-6ca9-4fb0-afad-6894b3ae7b1a_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

В центре Москвы пассажир убил водителя такси, который его подвозил. Подозреваемого удалось задержать.

Инцидент произошёл в районе Крымского Вала. Прохожие обратили внимание на медленно ехавший автомобиль, за рулём которого находился раненый водитель. По предварительным данным, во время поездки выяснилось, что у пассажира нет денег на оплату проезда. Между мужчинами возникла ссора, и злоумышленник нанёс таксисту удар ножом. От полученных ранений водитель скончался, а подозреваемого позже задержали на Ленинском проспекте, где он пытался поймать другую машину, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал о таксисте, который напал на инспектора ДПС в Москве.