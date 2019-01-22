Пассажир самолёта из Сургута потребовал лететь в Афганистан

https://news.ru/storage/news/105f0cb4c15dcdc04cf8f20a66132a3d/a19a79a5-65dc-4b69-a215-6d75c984173c_850.jpg Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Один из пассажиров авиарейса Сургут — Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Такую информацию сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Согласно данным сервиса Flight Radar, на данном самолете произошла нештатная ситуация.

В справочной службе аэропорта вылета не получали информацию о ЧП на борту. По данным News.ru, самолёт развернулся и направился в Ханты-Мансийск, судно подаёт сигналы о потере связи.

Как ранее писал News.ru, как минимум 18 человек погибли и 27 были ранены в результате взрыва у базы спецназа в Афганистане. Ответственность за рейд на колонну взяла на себя группировка «Талибан».