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Пассажир самолёта из Сургута потребовал лететь в Афганистан

Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Один из пассажиров авиарейса Сургут — Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Такую информацию сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Согласно данным сервиса Flight Radar, на данном самолете произошла нештатная ситуация.

В справочной службе аэропорта вылета не получали информацию о ЧП на борту. По данным News.ru, самолёт развернулся и направился в Ханты-Мансийск, судно подаёт сигналы о потере связи.

Как ранее писал News.ru, как минимум 18 человек погибли и 27 были ранены в результате взрыва у базы спецназа в Афганистане. Ответственность за рейд на колонну взяла на себя группировка «Талибан».


#самолеты #афганистан
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