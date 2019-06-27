https://static.news.ru/photo/144dc2d2-98a8-11e9-9fa9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба МВД по Бурятии/ТАСС

Пассажир Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял на видео момент крушения самолёта.

На видеозаписи видно, как лайнер заходит на взлётно-посадочную полосу и, выезжая за её пределы, врезается в здание.

Судно Ан-24 авиакомпании «Ангара» выкатилось за пределы ВПП, столкнулось с постройкой очистных сооружений и загорелось. В результате ЧП, которое произошло рано утром 27 июня, погибли два члена экипажа, спасены 42 человека.

Также на опубликованном Следственным комитетом РФ ролике показаны последствия крушения.

Как ранее писал News.ru, Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара», которой принадлежит пассажирский самолёт Ан-24, загоревшийся после аварийной посадки.