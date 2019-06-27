https://static.news.ru/photo/39951b2c-98e3-11e9-bf90-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 03.mchs.gov.ru/Global Look Press

Пассажир самолёта Ан-24, потерпевшего крушение в Бурятии, поделился подробностями происшедшего. По его словам, за 15–20 минут до посадки у воздушного судна отключился левый двигатель. После приземления пилоты пытались тормозить, но самолёт не остановился. Возгорание двигателя, по словам очевидца, произошло после столкновения борта со зданием.

Я отошёл и пытался помогать как-то. Была паника и толкучка. В итоге пару с ребёнком относительно долго не пропускали. Потом вроде вытащили. За ними вылез и я, – цитирует Першина телеканал « Царьград ».

Он отметил, что из-за вытекавшего с левой стороны самолёта керосина практически все пассажиры промокли. Через 10 минут двигатель взорвался. По словам пассажира, спасатели и медики прибыли на место примерно спустя пять минут после жёсткой посадки.

Как ранее писал News.ru, самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска утром 27 июня. Судно выехало за пределы взлётно-посадочной полосы и врезалось в здание очистных сооружений. Пилот и бортмеханик погибли. Семеро из 43 находившихся на борту пассажиров госпитализированы с различными травмами. Правительство Республики Бурятия выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим.