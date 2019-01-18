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Парень с подругами под Саратовом изнасиловали девушку

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происшествия [ версия для печати ]

Правоохранители расследуют инцидент с групповым изнасилованием 17-летней девушки  молодыми людьми в городе Пугачёве Саратовской области. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, 13 января 2019 года 17-летняя местная жительница вместе 15-летней знакомой и 21-летним парнем находились в гостях у 18-летнего юноши в съёмном частном доме. Вечером к ним пришли две девушки 15 и 16 лет, которые обвинили потерпевшую в том, что она якобы не хотела пускать их в дом и нецензурно на них ругалась, говорится на сайте ведомства.

Под этим предлогом трое злоумышленниц и присоединившийся к ним 21-летний парень стали избивать девушку. Позднее «они совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера». Потерпевшая дважды пыталась покинуть дом, но обидчики не давали ей этого сделать. Утром 14 января потерпевшей удалось сбежать. Придя домой, девушка рассказала о случившемся бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы.

Полиция задержала молодого человека и трёх его несовершеннолетних спутниц. На них заведено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору с применением насилия или угрозой его применения».

В отношении 21-летнего парня решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Двух девушек отправили под подписку о невыезде, для третьей следствие ходатайствует о домашнем аресте.

Потерпевшая проходит амбулаторное лечение.

Как писал News.ru, 50-летний житель города Тулун Иркутской области обвиняется в совершении 11 изнасилований в период с 2001 по 2012 год. Причастность мужчины к преступлениям подтвердили результаты генетической экспертизы, проведённые криминалистами Главного управления криминалистики СКР. 


#СКР #изнасилование #САРАТОВСКАЯОБЛАСТЬ #подростки
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