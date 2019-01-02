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Очевидец рассказал о падении рекламного щита

Сергей Лантюхов/News.ru

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Сотрудник бутика, расположенного на Невском проспекте неподалёку от места падения рекламной конструкции, рассказал об инциденте. Он не видел непосредственно момент обрушения щита, но выбежал на улицу сразу после того, как услышал грохот.

Когда очевидец подошёл к месту происшествия, он увидел девушку и молодого парня, пострадавших при ЧП, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что три человека пострадали при падении рекламной конструкции на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Все они сейчас госпитализированы в медицинское учреждение, сообщил представитель городской станции скорой помощи.


#реклама #происшествия #САНКТПЕТЕРБУРГ
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