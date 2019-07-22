https://static.news.ru/photo/681407ea-ac81-11e9-985c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kprf_lip/vk.com

Управление МВД РФ по Липецкой области проводит проверку по факту нападения группы молодых людей на областное отделение КПРФ. Они залили монтажной пеной бюст Сталину и попытались взорвать входную дверь обкома.

В ночь на 21 июля несколько молодых людей осквернили памятник Сталину и предприняли попытку взорвать баллончиками с газом входную дверь областного отделения КПРФ, — сообщили в компартии.

Мощности взрывного устройства не хватило для серьёзного повреждения двери.

Как писал News.ru, правоохранительные органы Екатеринбурга задержали мужчину, подозреваемого в осквернении памятника первому президенту РФ Борису Ельцину. Фигуранта поймали по горячим следам. Если вину гражданина докажут в суде, то ему грозит штраф в размере 40 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо арест на срок до трёх месяцев. Его личность уже установлена. Предполагаемым вандалом оказался мужчина по имени Георгий 1959 года рождения.