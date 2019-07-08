https://static.news.ru/photo/a76c16cc-a190-11e9-bd0e-fa163e074e61_1024.jpg Екатерина Бобкова Фото: katenkapugovka/instagram.com

По предварительной версии полиции Чехии, россиянка Екатерина Бобкова, проходящая свидетельницей по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, выпала из окна в результате несчастного случая. Следов насильственных действий полицейские не обнаружили, сейчас она лечится в Москве.

Из ныне собранных материалов ничто не свидетельствует о том, что причиной падения Бобковой могло быть вмешательство другого человека. Судя по всему, речь идёт о несчастном случае, — цитирует РИА Новости полковника полиции Ивану Йежкову из краевого управления полиции города Градец-Кралове.

Как писал News.ru, 8 октября 2018 года Бобкова отдыхала с Кокориным и Мамаевым в кафе, где произошла драка с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором института НАМИ Сергеем Гайсиным. Кроме того, она присутствовала в момент нападения спортсменов на водителя Виталия Соловчука и давала показания по делу об эти двух драках. Вечером 10 мая Бобкова выпала с балкона четвёртого этажа в гостинице чешского города Шпиндлерув-Млина.