Пациентов пензенской больницы укладывают на голые доски

https://news.ru/storage/news/60d24040c2685004b1b565e1af5c70c7/249d8324-efe1-4357-aa3f-921fb3e5c4b9_850.jpg hospkuz.ru

Жители Пензенской области разместили в Интернете фотографии помещений больницы Кузнецка. В одной из палат вместо привычной койки стоит «кровать» — два стула и сколоченные доски.

Опубликованные снимки администрация лечебного учреждения объяснила наплывом пациентов после новогодних праздников, пишет «Российская газета».

«По состоянию на 14 января на 60 койках находятся 77 пациентов. Больные с "приставных коек" будут переведены на освобождающиеся места после выписки закончивших лечение пациентов в течении одного–двух дней», — рассказали представители клиники.

По другой версии, самодельная кровать дело рук родственников пациентов, вынужденных круглосуточно ухаживать за близкими людьми. В обсуждении публикации один из комментаторов подтвердил сложности с приёмом пациентов.

«Говорю вам, мама моя лежала в коридоре просто на двух стульях, с матрасом, там даже ноги не вытянуть. С температурой и болями в почках», — написал интернет-пользователь.

Комментарии по поводу ситуации в больнице Кузнецка от регионального Минздрава пока не поступали.

Ранее News.ru сообщал о похожей ситуации в Омске. В ГКБ № 2 страдающие от пневмонии были вынуждены лежать в коридорах.