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Пациентов пензенской больницы укладывают на голые доски

hospkuz.ru

происшествия [ версия для печати ]

Жители Пензенской области разместили в Интернете фотографии помещений больницы Кузнецка. В одной из палат вместо привычной койки стоит «кровать» — два стула и сколоченные доски.

Опубликованные снимки администрация лечебного учреждения объяснила наплывом пациентов после новогодних праздников, пишет «Российская газета».

«По состоянию на 14 января на 60 койках находятся 77 пациентов. Больные с "приставных коек" будут переведены на освобождающиеся места после выписки закончивших лечение пациентов в течении одногодвух дней», — рассказали представители клиники.

По другой версии, самодельная кровать дело рук родственников пациентов, вынужденных круглосуточно ухаживать за близкими людьми. В обсуждении публикации один из комментаторов подтвердил сложности с приёмом пациентов.

«Говорю вам, мама моя лежала в коридоре просто на двух стульях, с матрасом, там даже ноги не вытянуть. С температурой и болями в почках», — написал интернет-пользователь.

Комментарии по поводу ситуации в больнице Кузнецка от регионального Минздрава пока не поступали.

Ранее News.ru сообщал о похожей ситуации в Омске. В ГКБ № 2 страдающие от пневмонии были вынуждены лежать в коридорах.


#пенза #БОЛЬНИЦА
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