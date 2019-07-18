https://static.news.ru/photo/8b0f197c-a959-11e9-83cf-fa163e074e61_1024.jpg Ирина Волк Фото: мвд.рф

Полиция задержала руководителей реабилитационного центра в Омске, где между пациентами устраивали спарринг-бои. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Там проходили лечение люди, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью.

Пациенты, которые обратились с целью проведения реабилитационных мероприятий, под предлогом оказания помощи незаконно удерживались там против их воли в условиях изоляции от общества. Потерпевшие рассказали полицейским о применении к ним физической силы и угроз, после которых злоумышленники принуждали их к подписанию документов, содержащих якобы добровольное согласие на пребывание в учреждении, — цитирует её ТАСС .

Она уточнила, что пациентам было запрещено общаться с родственниками и близкими и вообще поддерживать какую-либо связь с внешним миром. Редкие телефонные звонки осуществлялись только под контролем представителей администрации.

Сейчас проверку в учреждении проводит Управление СК РФ по Омской области. Уже установлено, что руководитель центра не имеет медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность. За такое «лечение» родственники платили от 15 тыс. до 20 тыс. рублей ежемесячно. Потерпевшими по делу признаны восемь мужчин.

Ранее News.ru писал, что Росздравнадзор проверит смерть пациентки в медцентре Москвы. Девушка скончалась на массажном столе прямо перед процедурой. По предварительной информации, у неё случился приступ.