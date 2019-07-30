https://static.news.ru/photo/096bc9a2-b39e-11e9-83cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Врачи частной клиники подмосковных Люберец отправили пациентку, истекающую кровью, в государственную больницу на такси.

Пострадавшая обратилась к медикам, чтобы провести искусственное оплодотворение. Во время процедуры у девушки открылось кровотечение. Решение об экстренной госпитализации было принято лишь спустя два часа. Кроме того, девушку отправили в государственное медучреждение на такси, без сопровождения врача.

Проверку этого инцидента провёл Росздравнадзор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, правоохранительные органы пресекли деятельность клиники, в которой экономист под видом врача проводил аборты. Как удалось выяснить следователям, медикаментозное прерывание беременности проводилось без предварительной диагностики. Перед проведением процедуры лжеврач включал аппарат УЗИ, создавая видимость исследования срока беременности, но не использовал его по назначению.