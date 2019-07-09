https://static.news.ru/photo/ae025bba-a224-11e9-b539-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Посетительница частного медцентра в Пресненском районе Москвы умерла во время плановой гинекологической операции.

Трагедия произошла в понедельник, 8 июля, в клинике «Медси» на ул. Красная Пресня. Об этом пишет агентство « Москва » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время планового оперативного вмешательства — гистерорезектоскопии, выскабливания цервикального канала и стенок полости матки — в операционной умерла 37-летняя женщина, — приводит слова собеседника агентство.

Отмечается, что полиция проводит проверку, стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ранее News.ru писал, что Минздрав проводит проверку больницы Подольска, где скончался пациент. Сообщалось, что мужчина был доставлен в приёмное отделение с инсультом. Однако ему не была оказана помощь и не был вызван реаниматолог.