Пьяный строитель в Хабаровске хотел зажарить медный кабель

https://news.ru/storage/news/d831ec97e43c855a744048769a3acbf8/053a8ebc-ac10-43ed-b645-e348a61814bc_850.jpg Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Полиция Хабаровска задержала местного жителя, подозреваемого в краже. Мужчина украл катушку с медным кабелем и уволок её в лес.

Заявление в полицию написал прораб строительной организации, где и работал фигурант, пишет «Комсомольская правда». Ущерб от действий нетрезвого злоумышленника составил около 100 тысяч рублей.

Когда нарушитель оказался с добычей наедине, то облил металл горючим веществом и поджёг. По его словам, похищенное он хотел сдать в пункт приёма цветного металла.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Кража». В отношении пойманного разнорабочего выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее News.ru сообщал о необычном угоне в Башкирии. Житель Стерлитамака остановил машину возле дома, чтобы снять деньги через банкомат. Он не стал глушить автомобиль и вынимать ключи из зажигания. В этот момент в салон сел неизвестный мужчина и попытался на нём скрыться. Ситуация осложнилась тем, что в транспортном средстве в момент угона находились жена и 16-летний сын водителя. Далеко уехать преступнику не удалось — через несколько метров он не справился с управлением и врезался в здание.