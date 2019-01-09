Пьяный мужчина открыл огонь по охране ночного клуба

https://news.ru/storage/news/d0b914bb31658be78cb1faf9d215d41a/7a64e62b-b398-45b3-9fbf-e0301f293a5d_850.jpg Kalashnikov Media/Global Look Press

Секьюрити обезвредил дебошира, увернувшись от выстрела

В Набережных Челнах мужчина открыл огонь из ружья по охранникам ночного клуба, в который его не пустили.

34-летний Азат Хикматуллин очень любил пострелять и ночные клубы. Совместить эти увлечения мужчине пришло в голову после того, как его не впустили в заведение «Золотой шар» на бульваре Кол Гали. Азат сходил домой, взял гладкоствольное самозарядное ружье и 4 патрона.

Прорваться в заведение с боем не вышло — охранники увидели вооружённого агрессора по уличным камерам и подготовились к встрече. Стрелок получил струю из перцового баллончика в глаза, как только открыл дверь и пальнул в ответ. Охранники успели увернуться и скрутили дебошира. Новый год и 23 февраля Азат, по ходатайству следствия, проведёт в СИЗО. Вину мужчина не признал.