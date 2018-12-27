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Пьяная автоледи устроила массовое ДТП во Владивостоке

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сразу пять автомобилей столкнулись во Владивостоке из-за водителя Nissan March, внезапно выехавшего на встречную полосу. Виновницей массовой аварии оказалась девушка, севшая за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Уточняется, что инцидент произошёл в районе улицы Сахалинской, недалеко от остановки общественного транспорта «Столовая».

В результате ДТП серьёзную травму головы получила беременная женщина, которая ехала в автомобиле Toyota Allion.

По данным портала «Владивосток-Новости», вместе с пьяной автоледи в машине также находился мужчина, который никак не отреагировал на произошедшее. Позже выяснилось, что он также был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее News.ru писал о том, что показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях по всей территории Российской Федерации уменьшился на 5,4% по сравнению с прошлогодними показателями. Согласно статистике, в 2018 году в России случилось больше 151 тыс. ДТП, в которых свыше 16 тыс. человек погибли, ещё 193 тыс. россиян получили травмы различной степени тяжести.


#ДТП #Владивосток
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