Пьяная автоледи устроила массовое ДТП во Владивостоке

https://news.ru/storage/news/354160c084ba664c04b403b7765e8c2a/83e21f1a-35f8-4c6a-bf5d-8a651e16d3d0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сразу пять автомобилей столкнулись во Владивостоке из-за водителя Nissan March, внезапно выехавшего на встречную полосу. Виновницей массовой аварии оказалась девушка, севшая за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Уточняется, что инцидент произошёл в районе улицы Сахалинской, недалеко от остановки общественного транспорта «Столовая».

В результате ДТП серьёзную травму головы получила беременная женщина, которая ехала в автомобиле Toyota Allion.

По данным портала «Владивосток-Новости», вместе с пьяной автоледи в машине также находился мужчина, который никак не отреагировал на произошедшее. Позже выяснилось, что он также был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее News.ru писал о том, что показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях по всей территории Российской Федерации уменьшился на 5,4% по сравнению с прошлогодними показателями. Согласно статистике, в 2018 году в России случилось больше 151 тыс. ДТП, в которых свыше 16 тыс. человек погибли, ещё 193 тыс. россиян получили травмы различной степени тяжести.