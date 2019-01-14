USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,293 $   Brent59.09 $ Bitcoin3,559.17 $
МОСКВА-2°C12:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Озабоченные маньяки в Кургане нападают на детей

Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Жители города Кургана в социальных сетях жалуются на маньяков, которые разгуливают около школ и нападают на детей. Один из таких случаев уже нашёл подтверждение. Злоумышленника ищут правоохранительные органы.

Ситуация, впрочем, неоднозначная. Найти доказательства о том, что и остальные происшествия реальны, службы правопорядка не смогли. Так, например, в одном из сообществ во «ВКонтакте» одна из жительниц разместила предупреждение о неадекватном мужчине, который обнажается на глазах у прохожих возле школы. Однако, как сообщает URA.RU со ссылкой на местную полицию, доказательств инцидента там не нашли.

Зато случай, описанный в комментариях к этому предупреждению, признан правоохранителями достоверным. По словам одного из пользователей, неизвестный мужчина чуть не изнасиловал второклассницу. Происходящее увидели на камерах видеонаблюдения взрослые, ребёнка удалось отбить.

Сейчас региональное Следственное управление СК устанавливает личность преступника.

Из Курганской области и раньше приходили неоднозначные новости. Так, News.ru рассказывал о маньяке, который пригласил в гости женщину и несколько часов истязал её — грыз тело жертвы и душил. В результате издевательств та лишилась части носа и уха. А до этого несколько мужчин выкопали гроб с телом девушки, которая умерла за пять лет до этого, после чего сожгли останки. Оказалось, что сделать это бывшему парню усопшей посоветовала знахарка: покойная возлюбленная слишком часто снилась мужчине.


#нападения #Курган #КУРГАНСКАЯОБЛАСТЬ
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
общество 02:47, 19 декабря 2018
Медсестру из Кургана обвинили в хищении лекарств от ВИЧ
происшествия 16:20, 20 ноября 2018
Женщина с ребёнком упали в колодец в Кургане
общество 15:14, 30 сентября 2018
В Кургане приставы требуют долг с мертвой женщины
Лента новостей
спорт 12:29
Тренер рассказал о болезни лидера сборной по биатлону
общество 12:21
Зэк-мошенник обманул пенсионеров на сотни тысяч рублей
общество 12:20
ОНФ разработает стандарт комфортной городской среды
экономика 12:20
ЛУКОЙЛ и «Роснефть» могут встретиться в суде
спорт 12:18
Шарапова рассказала о сексизме в теннисе
Другие новости
происшествия 12:10
Телефонный террорист задержан в Татарстане
происшествия 11:48
Мужчина в Москве выпал из люльки и погиб
происшествия 11:40
Обыски начались в газовой компании после взрыва в Шахтах
происшествия 11:36
Госдуму и «Охотный ряд» проверят из-за звонков с угрозами
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top