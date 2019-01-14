Озабоченные маньяки в Кургане нападают на детей

https://news.ru/storage/news/3295855b5b8fb21c8a39ce77c61ee31e/75ab8b57-2def-476d-b012-6a7cecbb09a4_850.jpg Global Look Press

Жители города Кургана в социальных сетях жалуются на маньяков, которые разгуливают около школ и нападают на детей. Один из таких случаев уже нашёл подтверждение. Злоумышленника ищут правоохранительные органы.

Ситуация, впрочем, неоднозначная. Найти доказательства о том, что и остальные происшествия реальны, службы правопорядка не смогли. Так, например, в одном из сообществ во «ВКонтакте» одна из жительниц разместила предупреждение о неадекватном мужчине, который обнажается на глазах у прохожих возле школы. Однако, как сообщает URA.RU со ссылкой на местную полицию, доказательств инцидента там не нашли.

Зато случай, описанный в комментариях к этому предупреждению, признан правоохранителями достоверным. По словам одного из пользователей, неизвестный мужчина чуть не изнасиловал второклассницу. Происходящее увидели на камерах видеонаблюдения взрослые, ребёнка удалось отбить.

Сейчас региональное Следственное управление СК устанавливает личность преступника.

Из Курганской области и раньше приходили неоднозначные новости. Так, News.ru рассказывал о маньяке, который пригласил в гости женщину и несколько часов истязал её — грыз тело жертвы и душил. В результате издевательств та лишилась части носа и уха. А до этого несколько мужчин выкопали гроб с телом девушки, которая умерла за пять лет до этого, после чего сожгли останки. Оказалось, что сделать это бывшему парню усопшей посоветовала знахарка: покойная возлюбленная слишком часто снилась мужчине.